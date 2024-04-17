WP: МЗС росії розробило секретний документ з описом плану послаблення США та інших «недружніх країн»

Міністерство закордонних справ росії розробляло плани, щоб послабити своїх західних супротивників, включно зі Сполученими Штатами, і використати війну в Україні для створення світового порядку, вільного від «американського домінування».

Про це 17 квітня написало видання The Washington Post із посиланням на секретний документ МЗС росії.

Ідеться про засекречений додаток до офіційної і публічної «Концепції зовнішньої політики російської федерації». Документ датований 11 квітня 2023 року, його передала журналістам європейська розвідка.

У цьому додатку російське міністерство закликає до «наступальної інформаційної кампанії» та інших заходів, що охоплюють «військово-політичну, торгово-економічну та інформаційно-психологічну сфери», проти «коаліції недружніх країн» на чолі зі США.

«Ми повинні продовжувати корегувати наш підхід до відносин з недружніми державами. Важливо створити механізм пошуку вразливих точок їхньої зовнішньої та внутрішньої політики з метою розробки практичних кроків для ослаблення опонентів росії», — йдеться в документі.

У додатку наголошується, що США очолюють коаліцію «недружніх країн», спрямовану на послаблення росії, тому що Москва є «загрозою для західної глобальної гегемонії». У ньому сказано, що результат війни росії в Україні «значною мірою визначатиме контури майбутнього світового порядку».

Журналісти WP зазначають, що документ вперше дає офіційне підтвердження того, що багато хто в російській еліті називає гібридною війною проти Заходу.