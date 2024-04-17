Україна відкрила посольство в Ботсвані

Посольство України офіційно розпочало роботу в Республіці Ботсвана (Південна Африка).
Про це повідомило МЗС України.
Посольство 16 квітня відкрили спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх і міністр закордонних справ Республіки Ботсвана Лемоґанґ Квапе.
У заході взяли участь члени уряду Ботсвани, бізнесових кіл, члени акредитованого в Ґабороне дипломатичного корпусу, представники української громади та місцевих медіа.
«Переконаний, що започаткування діяльності української дипломатичної місії в Ґабороне дозволить налагодити безперешкодну й ефективну взаємодію між нашими країнами, скоординувати позиції щодо важливих ініціатив у рамках ООН та інших міжнародних організацій», — наголосив Субх.
Лемоґанґу Квапе передали особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та запрошення приєднатися до Формули миру президента України Володимира Зеленського. Також обговорили підготовку до саміту миру у Швейцарії, взяти участь в якому запросили Ботсвану.
- Після початку повномасштабного вторгнення росії Україна вирішила укріпити відносини з країнами Африки. З жовтня 2022 року голова МЗС Дмитро Кулеба провів уже три турне африканськими країнами.
- Стратегія України полягає в тому, щоб «звільнити Африку від російського впливу», казав Кулеба в серпні 2023 року.
- Наприкінці 2023 року стало відомо, що Україна планує відкрити ще десять посольств у Африці. 11 квітня Україна відкрила посольство в Кот-дʼІвуарі.