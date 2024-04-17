Шведський парламент схвалив зменшення віку для легальної зміни статі з 18 до 16 років

Парламент Швеції схвалив закон, що знижує вік для легальної зміни статі з 18 до 16 років.

Про це повідомляє Associated Press.

Після шестигодинних дебатів закон підтримали 234 депутати, 94 були проти, 21 депутат був відсутній під час голосування.

Молоді люди віком до 18 років для зміни статі потребуватимуть дозволу опікуна, лікаря і Національної ради охорони здоровʼя і соціального забезпечення.

Проте завдяки новому закону їм більше не доведеться проходити діагностику гендерної дисфорії — психологічного стресу, повʼязаного з невідповідністю вродженої статі та гендерної ідентичності.