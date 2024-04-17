Таскомбанк закриває проєкт sportbank

Правління Таскомбанку вирішило припинити розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank.

Про це повідомила пресслужба банку.

З 17 квітня 2024 року sportbank припинить залучення нових клієнтів та оформлення продуктів через застосунок. А з 12 травня його застосунок стане недоступним.

Основною причиною закриття sportbank називають «значні зміни у зовнішньому середовищі, що вимагають коригування бізнес-моделі банку та його стратегії в цілому». У майбутньому Таскомбанк зосередиться на розвитку власних проєктів.

Оскільки sportbank діє за ліцензією Таскомбанку, банк продовжить обслуговувати його клієнтів. Таскомбанк радить користувачам скористатись програмою зручного переходу на умови подальшого обслуговування або обрати інші продукти банку. Починаючи з 17 квітня, всі послуги будуть доступні в застосунку TAS2U.

Що передувало

Sportbank почав працювати у 2019 році як окремий продукт за ліцензією Таскомбанку. Однією з його особливостей було орієнтування на аудиторію, повʼязану зі спортом. Саме за придбання спортивних товарів і замовлення спортивних послуг клієнти могли отримати бонуси та знижки, кешбек.

За даними українського Forbes, sportbank — це проєкт колишнього топменеджера Parimatch Никити Ізмайлова. У січні 2024 року Держбюро розслідувань провело в офісі проєкту та помешканнях його співробітників обшуки. Рахунки компаній, що оперують проєктом, арештували. Детективи шукали докази держзради. Усі ці звинувачення sportbank відхиляв і вважав необґрунтованими.

Справа суттєво погіршила становище sportbank. З 2021 року sportbank працював на базі Таскомбанку, але зараз партнерство фактично завершилося — з осені 2023 року sportbank шукав нову базову фінустанову. Партнера знайшли, але підписання угоди про співпрацю зірвалося через обшуки та арешти.

У березні 2024 року правоохоронці повідомили, що не вбачають порушень законодавства у діяльності sportbank та його засновників. ДБР повідомило, що перевірку причетності sportbank до можливого скоєння злочинів дійсно проводили, але в межах розслідування щодо інших осіб.