Засновник Telegram Павло Дуров дав велике інтервʼю одіозному ведучому Такеру Карлсону. Ось головне, що він сказав

Засновник месенджера Telegram і забороненої в Україні соцмережі «ВКонтакте» Павло Дуров дав велике інтервʼю одіозному ведучому Такеру Карлсону.

Дуров йде на подібні розмови рідко, для нього це стало другим великим інтервʼю останні 7 років. У ньому він розповів про тиск з боку російської влади, коли був керівником «ВКонтакте», про спроби американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) завербувати інженера Telegram, поскаржився на гегемонію корпорацій Apple та Google, похвалив мільярдера Ілона Маска та багато іншого.

Інтервʼю Дурова розписали Reuters, The Business Times, ВВС та багато інших видань. Ось головне.

«ВКонтакте», тиск силовиків рф і Євромайдан

Ідея створення Telegram прийшла до Дурова після обшуків та тиску з боку російських силовиків через його відмову видаляти опозиційні групи у «ВКонтакте». Проблеми у нього виникли у 2011—2012 роках, коли соцмережею почали користуватися для організації масштабних протестів. За словами Дурова, російський уряд просив забанити групи організаторів демонстрацій, але компанія відмовилася. Вона не хотіла займати чийсь бік і виступала за свободу слова та зборів.

У 2013 році російські силовики і влада попросили надати персональні дані тих, хто займався протестами в Україні. Вони вимагали дані адміністраторів груп, що підтримували Євромайдан. Дуров каже, що перед ним постав вибір: поступитися принципами або продати частку, залишити посаду гендиректора та виїхати з країни. Він обрав другий варіант.

За словами Дурова, чутки про звʼязки месенджера з владою росії поширюють та підтримують конкуренти, яким не подобається зростання аудиторії Telegram.

Проблеми ведення бізнесу і тиск з боку США

Дуров розповів, що після виїзду з рф він намагався розвивати свій продукт Telegram у різних країнах. Офіси відкривали у Берліні, Лондоні, Сінгапурі та Сан-Франциско, але основним недоліком була бюрократія. В Німеччині не можна було одразу наймати інженерів з-поза меж ЄС, а в Сан-Франциско була пильна увага з боку ФБР та служб безпеки.

Дуров стверджує, що агентства хотіли дізнатися про внутрішню роботу месенджера, засновник якого був з росії. Він вважав це порушенням приватності. Коли він востаннє приїздив до США разом з інженером Telegram, то місцеві служби, каже Дуров, намагалися дізнатися про інтегровані в додаток бібліотеки з відкритим вихідним кодом, намагалися переконати інженера вписати в код «певні інструменти» і, можливо, завербувати інженера.

Після цього Дуров переїхав до Обʼєднаних Арабських Еміратів, звідки управляє Telegram до нині.

Увагу з боку влади та корпорацій

Тиск на месенджер чинять уряди різних країн. Іноді він обґрунтований, якщо йдеться про діяльність терористів або пропаганду насильства. Але часто влада переходила межу.

Дуров згадав, як отримав листа від конгресмена-демократа після штурму Капітолія в 2021 році з проханням дати дані тих, хто тоді вийшов на демонстрацію за Дональда Трампа. Інакше Telegram визнають порушником Конституції США. За два тижні надійшов лист від конгресмена-республіканця — він попереджав, що компанія порушить Конституцію, якщо видасть дані.

Основний тиск на Telegram чинять корпорації Apple і Google, заявляє творець месенджера. Вони можуть видалити додаток зі своїх магазинів, інтерпретують на свій розсуд правила, не люблять іти на компроміси.

«Коли йдеться про свободу слова, по суті, ці дві компанії можуть цензурувати все, що ви можете прочитати або до чого можете отримати доступ на своєму телефоні», — заявив Дуров, натякнувши, що корпорації можуть читати всі повідомлення користувачів та інший контент.

При цьому Дуров розуміє, що видалення месенджера з магазинів — серйозна ситуація. Проте вона серйозна і для самих корпорацій, вважає він.

Незалежність Telegram та Ілон Маск

Дуров не хоче, щоб його продукт був політичним гравцем, тому буде завжди за нейтральну позицію. Саме тому він не хоче їздити і відкривати офіси в росії, США або Китаї.

Дуров каже, що він одноосібний власник месенджера. Він же виступає головою компанії та єдиним проджект-менеджером. Підприємець вважає, що це дозволяє сервісу розвиватись швидше. HR-відділу немає, а інженерів у Telegram приблизно 30 людей.

Telegram поки не планує виходити на біржу і продавати акції, оскільки Дуров не хоче звітувати перед великою кількістю акціонерів, які можуть загальмувати розвиток.

Дурову подобається, що Ілон Маск викупив Х (TwitterХ) і зробив його приватною компанією. Він підтримав те, що робить засновник Tesla та SpaceX для розвитку соцмережі і як він впроваджує інновації, навіть шляхом спроб і помилок.

Розвиток Telegram

За словами Дурова, кількість користувачів Telegram зростає органічно, щоденно реєструються по 2,5 млн. Сервіс при цьому не витрачає на маркетинг жодного цента, поки конкуренти вливають «десятки мільярдів доларів». Дуров розраховує, що протягом року кількість користувачів зросте до 1 мільярда. Наразі їх 900 тисяч.