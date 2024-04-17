У Львові нейрохірурги провели складну операцію на мозку 4-річної пацієнтки з Північної Ірландії

Львівські дитячі нейрохірурги видалили частину півкулі мозку 4-річній пацієнтці з Північної Ірландії, щоб позбавити дитину важких судомних нападів. Це вперше, коли медики Дитячої лікарні Святого Миколая лікували маленьку пацієнтку з-за кордону — для операції її родина подолала майже 3 тисячі кілометрів.

Про це повідомило Перше медичне обʼєднання Львова.

Коли Рейчел Гріббен було півтора року, родина помітила в неї незначні посмикування тіла й відставання у розвитку. За декілька місяців вона пережила перший важкий судомний напад — медики діагностували епілепсію з епілептичними спазмами. Також лікарі виявили фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які й провокували судоми.

Маленька пацієнтка — Рейчел Гріббен з Північної Ірландії. Перше медичне об'єднання Львова / Facebook

Напади Рейчел з часом лише посилювалися. У пошуках порятунку батьки Рейчел натрапили на відомого американського нейрохірурга Люка Томича. Він сказав, що хірургічним шляхом дівчинку можна позбавити 80—90% нападів, і порадив звернутися по допомогу до команди українських спеціалістів у Львові.

Попри загрозу ракетних обстрілів сімʼя приїхала до Львова. Медики одразу почали підготовку до хірургічного втручання.

«Ми вибрали комбінований доступ [до ураженої ділянки мозку]. Поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і поетапно відʼєднали. А потім — видалили повністю. Фокальна кортикальна дисплазія, тобто ця змінена частина мозку була дуже близько до зони, яка відповідає за рухи кінцівками. Саме тому ми працювали спільно з нейрофізіологами, використовуючи надсучасні технології», — розповів лікар-нейрохірург Михайло Ловга.

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Операція тривала 7 годин. Втручання минуло успішно — судоми повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвитку дитини. Маленька Рейчел уже повернулася до Північної Ірландії.