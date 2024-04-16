В Англії мусульманська школярка подала до суду на школу через заборону молитися. Вона програла цю справу

Одна з найсуворіших середніх шкіл Англії Michaela Community School виграла судову справу про заборону на молитовні ритуали на території освітнього закладу. Верховний суд визнав такі обмеження законними й не вбачає в них порушення релігійної свободи чи дискримінації.

Про це повідомляє The Guardian.

Мусульманська учениця середньої школи Michaela Community School у Лондоні подала до суду на заклад освіти через заборону на молитви, яку засновниця і директорка школи Катаріна Бірбалсінгх ввела в березні минулого року.

Керівництво школи пояснило на суді, що такі обмеження запровадили після того, як майже 30 учнів одночасно почали молитися на шкільному подвірʼї, поклавши свої піджаки від шкільної форми під коліна.

Адвокати школи заявили, що деякі з мусульманських учнів чинили тиск на інших мусульман у школі, аби ті діяли «певним чином».

За словами керівництва школи, після групової молитви учнів на подвірʼї у школу почали постійно надходити фальшиві повідомлення про замінування, погрози смертю і «неправдиві» звинувачення в ісламофобії. А все через те, що тоді учнів побачили перехожі, які сприйняли це за акцію протесту проти нібито упередженого ставлення школи до ісламу.

Юристи закладу стверджували, що заборона на релігійні обряди в школі була «виправданою» і «послідовною» після погроз вбивствами й підривами, які мають релігійний характер. А скасування цих обмежень може знову поставити школу під загрозу, запевняють адвокати.

Водночас позивачка стверджувала, що шкільна політика щодо молитви була «видом дискримінації, яка змушує релігійні меншини почуватися відчуженими від суспільства». Вона також заявила, що заборона «виключним чином» вплинула на її віру, оскільки порушила один з пʼяти стовпів ісламу — здійснення молитви.

Суддя Верховного суду заявив, що заборона на молитву не заважає релігійній свободі учня, оскільки вона могла перейти до іншої школи, яка дозволяє молитву в обідній час.

Після винесення рішення учениця сказала, що вона розчарована.

«Хоч я програла, я все одно вважаю, що вчинила правильно, намагаючись оскаржити заборону. Я доклала всіх зусиль і була вірній собі та своїй релігії. Брати участь у цій справі було для мене нелегко. Моя основна увага зараз — це мій атестат», — сказала дівчина.

Мати учениці теж сказала, що «глибоко стривожена результатом справи».

«Ця справа базувалася на розумінні того, що молитва — це не просто забаганка для нас, це важливий елемент, який формує наше життя як мусульман», — сказала вона.

Катаріна Бірбалсінгх, яку називають однією з найсуворіших директорок Британії, привітала рішення суду як перемогу всіх шкіл.

«Школа має бути вільною робити те, що є правильним для учнів. Одна дитина та її мати не повинні змушувати школи змінювати свій підхід просто тому, що їм щось не подобається», — заявила вона.

Вона додала, що школу Michaela обирають не лише через «чудові» результати в освіті дітей, але й за традиційні цінності школи та приємне шкільне середовище.

«Наші діти щасливі та дружать одне з одним, незважаючи на расові та релігійні відмінності», — заявила вона.