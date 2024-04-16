Французу, який зупиняв нападника з ножем у ТРЦ Сіднея, пропонують австралійське громадянство

Французу Даміану Геро, який намагався зупинити нападника з ножем у торговому центрі Westfield у Сіднеї, пообіцяли видати австралійську візу.

Про це заявив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Австралійська влада посприяє Даміану Геро у продовженні візи, яка закінчується через місяць.

«Я кажу це Даміану: ви можете залишатися тут скільки завгодно. Ми хотіли б, щоб ви отримали громадянство Австралії, хоча це було б втратою для Франції. Ми дякуємо йому за його надзвичайну хоробрість», — сказав премʼєр.

Відео з французом завірусилося в мережі — на ньому видно, як чоловік протистоїть нападнику з ножем Джоелю Каучі на ескалаторі. Даміан Геро відбивався пластиковою жердиною.

Даміан Геро та його друг Сайлас Депрео, обидва робітники-будівельники, почали переслідування нападника, який тікав від них назад по ескалатору. Потім вони вказали поліцейським, куди побіг чоловік. Поліція застрелила нападника.