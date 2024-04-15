У Німеччині урядова комісія рекомендувала офіційно легалізувати аборти на ранніх термінах

Призначена німецьким урядом комісія рекомендувала офіційно легалізувати аборти протягом перших 12 тижнів вагітності, що потенційно може стати історичним кроком для Німеччини.

Про це пише Deutsche Welle.

Наразі аборти в Німеччині загалом заборонені та є кримінальним злочином. Однак покарання не застосовується, якщо вагітність була перервана протягом перших трьох місяців, а вагітна жінка отримала перед цим консультацію.

При цьому прямо дозволеним аборт є лише після зґвалтування або в разі загрози життю, фізичному або психічному здоровʼю жінки.

Однак цій законодавчій базі вже майже 30 років, її давно критикують. Правляча коаліція соціал-демократів (СДПН), «зелених» і «вільних демократів» (ВДП) хоче лібералізувати законодавство про аборти. Сьогодні, 15 квітня, призначена урядом комісія представила свої рекомендації та закликала скасувати стару конституційну заборону на аборти.

Релігійні групи й обʼєднання переважно критикують це рішення. Католицький архиєпископ Берліну Хайнер Кох заявив, що церква воліла б дотримуватися існуючих правил, тому що вони «цінують як потреби й турботи матері, так і захист ненародженої дитини». Центральний комітет німецьких католиків теж виступає проти рішення, оскільки воно «дає ембріону менше захисту на ранніх стадіях вагітності».

Проти виступили й консервативні політсили. Фрідріх Мерц, лідер найбільшої опозиційної партії — Християнсько-демократичного союзу (ХДС), попередив, що з такою реформою уряд «вводить у країну великий соціальний конфлікт». А Дороті Бер з Християнсько-соціального союзу (ХСС), висловила своє «здивування тим, що захист життя ненародженої дитини, очевидно, більше не відіграватиме жодної ролі».

Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) теж виступає проти, а соціалістична «Ліва партія» закликає уряд перетворити рекомендації на законопроєкт і представити його найближчим часом.

Якщо коаліція зробить це, то ХДС/ХСС і АдН, ймовірно, обʼєднають зусилля в Бундестазі, щоб виступити проти законопроєкту.

У 1990-х роках резолюція Бундестагу щодо лібералізації законодавства про аборти вже одного разу зазнала невдачі у Федеральному конституційному суді. Компроміс, що виник в результаті, став чинним законом, який зараз хочуть змінити.