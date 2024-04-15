Премʼєр Сінгапуру йде у відставку після 20 років правління. Це третя передача влади в сучасній історії держави

Премʼєр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун після майже 20 років перебування на посаді оголосив, що наступного місяця піде у відставку. Його посаду займе віцепремʼєр-міністр — міністр фінансів Лоуренс Вонг, пише Financial Times.

Відставка Лі Сянь Лун стане лише третьою передачею влади в сучасній історії міста-держави.

«Я залишу посаду премʼєр-міністра 15 травня 2024 року, і того ж дня Лоуренс Вонг буде приведений до присяги як наступний премʼєр-міністр. Я прошу всіх сінгапурців надати Лоуренсу та його команді повну підтримку і працювати разом з ними над створенням світлого майбутнього для Сінгапуру», — заявив премʼєр.

Планувалось, що передача влади відбудеться раніше, але причиною затримки стала пандемія і несподівана відставка попереднього міністра у 2021 році, який мав очолити країну.

Лі — син засновника і патріарха Сінгапуру Лі Куан Ю. Він замінив Го Чок Тонга, який обіймав посаду премʼєр-міністра протягом 14 років, перш ніж молодший Лі зайняв цю посаду в серпні 2004 року.