Посадовців лісового господарства на Прикарпатті підозрюють у вирубці дерев на 250 мільйонів гривень

Посадовців державного підприємства «Кутське лісове господарство» підозрюють у незаконній вирубці дерев на території Національного природного парку «Гуцульщина». Це завдало збитків екології на 250 мільйонів гривень.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, групу створив керівник лісгоспу ще в 2018 році. Посадовці незаконно й без дозволів видавали документи для вирубки дерев ділянках, які вже понад 20 років входять до складу Національного парку.

ДБР стверджує, що зрубану деревину посадовці продавали населенню, а гроші привласнювали. До складу групи входили керівник підприємства, виконувач обовʼязків головного лісничого, лісничий та інженер з охорони та захисту лісу.

Вони отримали підозру у зловживанні службовим становищем та у незаконній порубці та збуті дерев на території природно-заповідного фонду. Для відшкодування завданих збитків подали цивільний позов. Також вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.