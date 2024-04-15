Reuters: Росія і Китай торгують новою міддю під виглядом брухту, аби обійти санкції та уникнути податків

Російська мідна компанія (РМК) і китайські фірми торгують новою мідною катанкою, маскуючи її під брухт, аби обійти західні санкції та уникнути податків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела.

Мідну катанку подрібнював посередник у віддаленому Сіньцзян-Уйгурському районі, щоб її було важко відрізнити від брухту. Це дозволило експортерам та імпортерам отримувати прибуток від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту та нового металу.

Російське експортне мито на мідну катанку в грудні становило 7%, тоді як на брухт — 10%. Імпорт мідної катанки в Китай оподатковується в розмірі 4%, а на імпорт російського брухту мито не поширюється.

Розбіжності між даними російської і китайської митниць свідчать про те, що продажі нової міді під виглядом брухту почалися в грудні.

Дані китайської митниці показали, що Китай з грудня закупив мідного брухту в росії значно більше, ніж свідчать російські цифри, отримані Reuters від надавача комерційних даних.

Китай став основним напрямком для російських компаній, що прагнуть експортувати свої товари після того, як країни Заходу запровадили санкції проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас США та ЄС запровадили санкції проти китайських компаній за підтримку воєнних дій росії в Україні.

Подрібнення мідної катанки є ефективним способом замаскувати зовсім новий метал під утиль. Довгі й тонкі стрижні з чистої міді, які здебільшого використовують у виробництві силових кабелів, зазвичай згорнуті в спіралі для більш зручного транспортування.

Водночас мідний брухт є сумішшю використаних дротів і труб. Для транспортування їх подрібнюють на крихітні шматки або згортають і пресують.

Окрім того, що це дозволяє уникнути податків, подрібнений метал важче ідентифікувати та відстежити — так легше продавати мідь китайським виробникам.

Теоретично немає жодних юридичних перешкод для Китаю купувати метал у російських підсанкційних компаній. Проте виробники досі побоюються втрати експортного бізнесу через покупців, які уникають надання будь-яких коштів росії.

За даними надавача комерційних даних, у грудні минулого року китайські компанії здійснили загалом пʼять закупівель продукції з маркуванням «мідна катанка» на заводі РМК на Уралі. Компанія Modern Commodity Trading DMCC, що базується в Обʼєднаних Арабських Еміратах, принесла дохід російській компанії приблизно в $65 мільйонів.

Росія ніколи не була великим постачальником мідного брухту в Китай. Однак, за митними даними, з грудня минулого року імпорт Китаєм мідного брухту з росії значно зріс.