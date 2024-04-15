Телескоп «Хаббл» поєднав на фото далеку до Землі галактику й близьку до неї зірку

Космічний телескоп «Хаббл» поєднав на одному зображенні спіральну галактику NGC 3783 за 130 мільйонів світлових років від Землі і яскраву зірку HD 101274, яка розташована всього за 1 530 світлових роках від нашої планети.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Галактика NGC 3783 входить до однойменної групи галактик, яка налічує 47 галактик. Та, що на фото, належить до сейфертівського типу з яскравою центральною центральною областю. Навколо яскравого центру — оточення закручених спіральних рукавів, які утворюють круглу форму галактики з відносно чіткими краями.

ESA / Hubble / NASA

У правому нижньому куті видно зірку HD 101274. Здається, що вона близька сусідка галактики, проте насправді зоря затьмарює цілу галактику на фото, бо розташована приблизно в 85 тисяч разів ближче, ніж галактика.