Учені ідентифікували три нові види вимерлого гігантського кенгуру

Тисячоліттями великі сумчасті тварини бродили по Австралійському континенту, проте вчені мали обмежені знання про гігантських кенгуру, або Protemnodon. Наразі ж їм вдалося ідентифікували три нових види вимерлих гігантів — Protemnodon viator, Protemnodon mamkurra та Protemnodon dawsonae, які жили від пʼяти мільйонів до 40 тисяч років тому.

Дослідники вважають, що кенгуру Protemnodon viator важив до 170 кг — вдвічі більше, ніж вага найважчих сучасних рудих самців, передає The Guardian.

Раніше загальноприйнятим було твердження, що Protemnodon пересувалися на всіх чотирьох лапах, однак тепер дослідники кажуть, що це стосується лише трьох або чотирьох видів. Інші інколи стрибали на чотирьох лапах, а іноді — на двох.

Flinders University

Нові знання і класифікація видів дозволить у майбутньому досліджувати, як гігантські кенгуру еволюціонували та реагували на зміни навколишнього середовища.

Дослідники вже зробили фотографії та 3D-сканування 900 зразків у 14 великих музеях Австралії, Великої Британії, США та Папуа Нової Гвінеї, які показали значні відмінності між видами, наприклад, різні способи стрибків. Відмінності можуть свідчити про пристосування до абсолютно різних середовищ, у яких жили гігантські кенгуру — від посушливої ​​центральної Австралії до лісистих гір Тасманії та Папуа Нової Гвінеї.

Поки що не існує чіткого пояснення, чому гігантські кенгуру вимерли, а їхні близькі родичі, такі як сірий кенгуру та валару, ні. Учені припускають, що причиною слугує зміна середовища їхнього проживання, до якої призвела діяльність людини.