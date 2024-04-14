Telegram додав редактор для створення стікерів у додатку

Месенджер Telegram додав у свій додаток редактор для створення стікерів.

Про це повідомляється у блозі месенджера.

Щоб створити стікер, потрібно натиснути на кнопку із зображенням стікера в рядку введення в будь-якому чаті, а потім на значок «плюс».

Після цього потрібно вибрати фотографію: її можна обрізати, вирізати обʼєкт, видалити фон у нього, додати до зображення напис, малюнок, емодзі, GIF або анімовані стікери, які вже є в Telegram. До вирізаного обʼєкта також можна додати білий контур.

Коли стікер буде готовий, його можна одразу відправити або створити набір. В останньому випадку потрібно придумати назву для набору.

Щоб поділитися набором стікерів, надішліть комусь одну наліпку з набору. Одержувач зможе натиснути на неї, щоб додати собі весь набір. Кожен набір також має своє унікальне посилання вигляду t.me.