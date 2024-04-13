WSJ: ЄС відновлює відносини з Китаєм на тлі можливої перемоги Трампа і загрози від росії

Європейський Союз відновлює відносини з Китаєм на тлі можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, повільного економічного відновлення і загрози від росії. Про це пише Wall Street Journal. Канцлер Німеччини Олаф Шольц уже на шляху до Китаю для триденного туру трьома містами, мета якого — відновити економічну взаємодію з Пекіном. Тим часом лідер КНР Сі Цзіньпін планує поїздку до Франції на зустріч із президентом Емманюелем Макроном після того, як останній завітав до Пекіну на переговори щодо торгівлі. Китай дозволив громадянам пʼяти найбільших економік Євросоюзу подорожувати без віз до країни, а потім поширив цю можливість ще на шість країн. Також КНР дозволила імпорт ірландської яловичини, призупинений торік, і скасувала заборону на бельгійську свинину, що діяла з 2018 року.

Водночас ЄС раніше розпочав чотири розслідування щодо субсидування Китаєм виробників поїздів, вітрових турбін, сонячних панелей та електромобілів, щоб зменшити потік дешевого китайського імпорту. Ще Євросоюз наполягає, аби європейські компанії зменшили свою залежність від китайської сировини. Більшість європейських урядів також прислухалися до закликів Вашингтону відрізати Китай від передових технологій виробництва мікросхем. Перед виборами президента США трансатлантична напруженість, як і занекопокєння щодо нової глобальної торгової війни, зростає, оскільки у Дональда Трампа є шанс перемогти. «Брюссель діє агресивно проти Китаю. Але деякі великі європейські країни, такі як Німеччина, більше стурбовані Україною і Трампом… Це викликає запитання про те, наскільки сильно вони збираються чинити відсіч Китаю», — сказав аналітик з питань Європи та Китаю незалежної дослідницької групи Rhodium Group Ноа Баркін.