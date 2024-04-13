У Туреччині обвалилася опора канатної дороги — пасажирів рятували майже добу, одна людина загинула

Напередодні, 12 квітня, у турецькому курортному місті Анталья обвалився опорний стовп канатної дороги Sarısu-Tünektepe. Одна людина загинула, 17 людей постраждали, а десятки застягли там майже на добу.

Увечері пʼятниці з канатної дороги вдалося врятувати частину пасажирів. Понад 40 людей залишилися в кабінах чекати на рятувальників до суботи.

До рятувальної операції залучили десять гелікоптерів і понад 600 рятувальників, серед яких спеціалісти-альпіністи.

«Інцидент стався через невідповідні та корозійні кріплення в точках зʼєднання опорних веж канатної дороги», — пояснив причину міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч.

За його словами, у цій справі затримали 13 підозрюваних: працівників канатної дороги, компанії-оператора цієї лінії канатної дороги, відповідальних за її технічне обслуговування і ремонт.

Канатна дорога Tünektepe веде до однойменної вершини на висоті 605 метрів.