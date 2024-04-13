США і Британія заборонили імпорт алюмінію, міді й нікелю з росії

США і Велика Британія заборонили імпорт алюмінію, міді й нікелю з росії, щоб зменшити дохід рф від металів. Також ці санкції обмежують використання алюмінію, міді та нікелю російського походження на світових біржах металів.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Нові санкції заборонять двом ключовим світовим біржам — Лондонській біржі металів (LME) і Чиказькій товарній біржі (CME) — приймати новий алюміній, мідь і нікель російського виробництва. Обмеження діятиме на метали, вироблені після 13 квітня 2024 року.

«Позбавити путіна спроможності вести незаконну війну в Україні краще, якщо ми будемо діяти разом із нашими союзниками. Спільна заборона російських металів на двох найбільших біржах не дозволять Кремлю спрямувати більше грошей у свою військову машину», — сказав міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант.

Росія є великим виробником алюмінію, міді й нікелю. Як пише Reuters, у березні зареєстровані запаси алюмінію на складах Лондонської біржі металів на 91% складалися з металу російського виробництва. Це викликає занепокоєння у деяких виробників, що конкурують з російськими компаніями, й у деяких західних споживачів, які уникають російського металу після вторгнення росії в Україну в 2022 році.

Проти минулого місяця частка запасів міді російського походження на LME зросла з 52 до 62%, а частка російського нікелю — з 35 до 36%.