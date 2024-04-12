На 84-му році життя помер італійський модельєр Роберто Каваллі. Про це повідомила газета Corriere della Sera.

За інформацією джерела, Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують.

Статки італійського дизайнера оцінюють у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн).

У Каваллі залишилось шестеро дітей:

двоє від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні — Томмазо і Крістіана;

троє від другого шлюбу з австрійською моделлю Євою Дюгерер — Рейчел, Даніель і Роберт;

син Джорджіо від третього шлюбу, з 37-річною шведською моделлю Сандрою Нільсон.

Каваллі почав свою карʼєру в 1972 році й тоді запатентував технологію друку на тонкій шкірі. Винахід дозволив йому стати королем вечірніх шкіряних суконь.