Підприємців Харківщини звільнять від сплати деяких місцевих податків і зборів

Уряд ухвалив рішення про зниження податкового навантаження на підприємців Харківської області. Їх звільнять від сплати деяких місцевих податків і зборів — йдеться про єдиний податок, орендну плату, податок на нерухоме майно та землю.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати на Харківщині. Синєгубов наголосив, що місцевим підприємцям відведена «окрема важлива роль» — вони зберігають робочі місця, створюють нові, забезпечують суспільні потреби та наповнюють бюджет для боротьби з росією.

Це рішення допоможе розвинути економічний потенціал Харківщини. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що недоотримані доходи компенсуватимуть з держбюджету.