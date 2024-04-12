Джо Байден списав борги за навчання для понад 277 тисяч американців

Президент США Джо Байден оголосив, що списує студентські борги для понад 277 тисяч позичальників.

Про це повідомляє The Hill.

Адміністрація прощає $7,4 мільярда студентських боргів американцям у понад 40 штатах у рамках останньої програми полегшення боргів, довівши загальну суму скасувань студентських позик за президентства Байдена до $153 мільярдів.

Як зазначає CNN, це сумарно понад 9% усіх непогашених боргів за федеральними студентськими кредитами.

Багато республіканців критикують зусилля Байдена щодо списання студентських кредитів, стверджуючи, що він перекладає витрати на платників податків, які вирішили не йти до коледжу або які вже заплатили за нього самі.

Вони також кажуть, що він ігнорує рішення Верховного суду, який минулого року скасував підписану Байденом програму списання студентських кредитів.

Ця програма мала б списати до $20 тисяч для позичальників, які заробляють менш як $125 тисяч на рік, і коштувала б бюджету, за оцінками, близько $400 мільярдів.