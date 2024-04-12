Астрономи показали результат бурхливого злиття зірок в оточенні туманності

Астрономи спостерігали за подвійною системою масивних зірок під назвою HD 148937 і виявили, що одна з них має магнітне поле й виглядає молодшою за свою супутницю. Причиною може бути те, що система спочатку містила три або більше зірок, а потім пережила злиття, яке породило магнітну зірку й омолодило її.

Дослідження опублікували в науковому журналі Science.

Система HD 148937 розташована на відстані приблизно 3 800 світлових років від Землі в сузірʼї Норми. Зірки оточені барвистою туманністю, хмарою газу і пилу.

«Туманність, що оточує дві масивні зірки, — рідкість, і це справді змусило нас відчути, що в цій системі мало статися щось неймовірне», — сказала доктор Ебігейл Фрост з Європейської південної обсерваторії.

ESO

Одна зірка системи принаймні на 1,5 мільйона років молодша за іншу, а туманність навколо них, яка відома під назвою «Яйце Дракона», набагато молодша за обидві зірки — їй близько 7 500 років. У ній міститься багато азоту, вуглецю і кисню. Це здивувало вчених, адже ці елементи зазвичай проявляються глибоко всередині зірки, а не ззовні.

«Дві внутрішні зірки бурхливо злилися, утворивши магнітну зірку і викинувши частину матеріалу, який створив туманність», — пояснив професор Гьюг Сана з Левенського католицького університету.

І додав, що більш віддалена зірка сформувала нову орбіту з нещодавно обʼ’єднаною, тепер магнітною зіркою, утворивши подвійну систему, яку видно зараз.