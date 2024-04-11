Ужгород стане першим містом, яке зʼєднають євроколією з ЄС

Ужгород стає першим обласним центром, який зʼєднають євроколією з Європою. Це допоможе інтегрувати українську залізницю до Європейського Союзу.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

У травні почнуть основну стадію будівництва. Сьогодні ж, 11 квітня, заклали перші ланки рейкошпальної решітки нової євроколії Чоп — Ужгород. Це дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

«Цей проєкт підвищить комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілить пасажирський потік, а й дасть нам нові логістичні можливості до вантажних перевезень, розвантажить автомобільні пункти пропуску», — наголосив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Вартість проєкту — 1,3 мільярда гривень, а термін виконання складає 14 місяців. Його реалізують за 50% грантового співфінансування фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF). Проєктну документацію та ТЕО розробили за кошти державного бюджету в 2021—2022 роках.

Укрзалізниця

«Укрзалізниця» збудує 22 км залізничної колії європейського стандарту, проведе реконструкцію штучних споруд, обʼєктів та мереж інженерного забезпечення і оснастить колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації. Крім того, на наступному етапі євроколію на дільниці Чоп — Ужгород електрифікують.

Також розглядають можливість продовжити євроколію від Ужгорода до Львова. Це стане важливим кроком для приєднання Львова до двох Європейських Транспортних Коридорів TEN-T — Рейн-Дунайського та Середземноморського.