Ужгород стане першим містом, яке зʼєднають євроколією з ЄС

Ужгород стає першим обласним центром, який зʼєднають євроколією з Європою. Це допоможе інтегрувати українську залізницю до Європейського Союзу.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
У травні почнуть основну стадію будівництва. Сьогодні ж, 11 квітня, заклали перші ланки рейкошпальної решітки нової євроколії Чоп — Ужгород. Це дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.
«Цей проєкт підвищить комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілить пасажирський потік, а й дасть нам нові логістичні можливості до вантажних перевезень, розвантажить автомобільні пункти пропуску», — наголосив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Вартість проєкту — 1,3 мільярда гривень, а термін виконання складає 14 місяців. Його реалізують за 50% грантового співфінансування фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF). Проєктну документацію та ТЕО розробили за кошти державного бюджету в 2021—2022 роках.
«Укрзалізниця» збудує 22 км залізничної колії європейського стандарту, проведе реконструкцію штучних споруд, обʼєктів та мереж інженерного забезпечення і оснастить колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації. Крім того, на наступному етапі євроколію на дільниці Чоп — Ужгород електрифікують.
Також розглядають можливість продовжити євроколію від Ужгорода до Львова. Це стане важливим кроком для приєднання Львова до двох Європейських Транспортних Коридорів TEN-T — Рейн-Дунайського та Середземноморського.
- Українські потяги рухаються широкою колією (1 520 мм), прокладеною на теренах країн колишнього СРСР (Литва, Латвія, Естонія та Білорусь). Тим часом більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), послуговуються вузькою колією (1 435 мм).
- Цьогоріч у Львові розпочнуть будівництво європейської колії на ділянці Мостиська — Скнилів від кордону з Польщею до Львова.