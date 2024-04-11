Viber анонсував нову функцію. ШІ викладатиме зміст непрочитаних повідомлень у стислому резюме

Месенджер Viber японської компанії Rakuten Group анонсував нову функцію на основі штучного інтелекту. Тепер дізнатися зміст непрочитаних повідомлень можна буде у форматі стислого резюме.

Нову функцію «Стислий виклад чату» розробили на базі технології OpenAI. Опція аналізує від 5 до 100 непрочитаних повідомлень у груповому чаті та виокремлює з них ключове в одному резюме. Стислий виклад чату допоможе залишатися в курсі подій, не гортаючи довгу історію повідомлень.

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Нова функція поки буде доступна лише для групових обговорень і зʼявлятиметься у користувача автоматично при відкритті чату, де є від 5 до 100 непрочитаних повідомлень.

Наразі опцію тестують для 10% користувачів iOS та Android в Україні та інших країнах, зокрема у США, Японії, Болгарії, Польщі, Філіппінах. Нова функція підтримує понад 50 мов, серед який й українська.