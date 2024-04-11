«Укрзалізниця» запустила функцію моніторингу й автовикупу квитків

«Укрзалізниця» завершила тестування функції моніторингу квитків з можливістю автовикупу у своєму застосунку і запустила її для всіх користувачів.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Тепер для користувачів, авторизованих через «Дію.Підпис», доступний моніторинг двох типів:

моніторинг квитків на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі квитків на рейси між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можна увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувач отримуватиме пуш-сповіщення в застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачу приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Моніторинг і автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень. Проте можна отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.