В Аризоні хочуть відновити майже повну заборону на аборти

Верховний суд американського штату Аризона відновив закон 160-річної давності про майже повну заборону абортів.

Про це пише BBC.

Закон 1864 року передбачає покарання за аборт від двох до пʼяти років увʼязнення, за винятком випадків, коли життя матері під загрозою. Рішення відновити заборону на аборти може закрити всі лікарні, які виконують цю процедуру, вплинути на медичне обслуговування жінок, а також на вибори в США. Втім, жителі Аризони зможуть скасувати постанову на референдумі в листопаді.

Рішенню відновити заборону на аборти передували місяці юридичних суперечок щодо того, чи можна застосовувати в Аризоні закон, що був чинний ще до створення штату (Аризону заснували в 1912 році). Багато хто наводив аргумент, що цей закон не може бути актуальним після десятиліть змін у правовому полі Штатів. Зокрема закон 2022 року допускає аборт до 15 тижнів вагітності.

Верховний суд Аризони погодився переглянути справу в серпні 2023 року після того, як права юридична фірма Alliance Defending Freedom подала апеляцію на рішення суду нижчої інстанції, за яким закон 2022 року має залишитися чинним.

Після вчорашнього засідання Верховний суд штату скасував це рішення та постановив, що тепер закон 1864 року набуває чинності в Аризоні.