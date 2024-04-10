Переклади книг Асєєва та Жадана потрапили до довгого списку премії від американського ПЕН

Книги Станіслава Асєєва «Світлий шлях: історія одного концтабору» та Сергія Жадана How Fire Descends у перекладі англійською номінували на премію PEN America Translation Prize.

Про це повідомили на сайті PEN America.

Книгу Асєєва переклали Ніна Мюррей та Зеня Томпкінс, англійською її назва — The Torture Camp on Paradise Street («Катівня на Райській вулиці»).

Вона розповідає про те, як Асєєв 28 місяців був бранцем концтабору терористів «ДНР» «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Також у довгий список премії потрапила збірка How Fire Descends Сергія («Як сходить вогонь») Жадана в перекладі Ванди Фіппс і Вірляни Ткач. Збірку номінували в категорії «Переклад поезії».