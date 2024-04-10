Туреччина та Ізраїль оголосили про взаємні торгові обмеження на тлі погіршення відносин через Газу

Туреччина та Ізраїль 9 квітня оголосили про введення торгових обмежень одне проти одного на тлі погіршення відносин через війну в Газі.

Про це пише Associated Press.

Туреччина, яка є затятим критиком військових дій Ізраїлю в секторі Гази, оголосила, що обмежує експорт 54 видів продукції до Ізраїлю з негайним набранням рішення чинності.

Під обмеження потрапили алюміній, сталь, будівельна продукція, авіаційне паливо і хімічні добрива. У відповідь Ізраїль заявив, що готує заборону на продукцію з Туреччини.

Ці заяви були зроблені наступного дня після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Ізраїль заборонив турецьким військовим вантажним літакам брати участь в операції з доставки гуманітарної допомоги в Газу, і пообіцяв у відповідь вжити низку заходів проти Ізраїлю, поки той не оголосить про припинення вогню і не дозволить безперебійне надходження допомоги.

Передісторія конфлікту

У 2022 році Ізраїль і Туреччина відновили повноцінні дипломатичні відносини. Їхнє охолодження тривало з 2010 року, коли турецька «флотилія свободи» намагалася прорвати морську блокаду сектора Гази, але її зупинили ізраїльські спецпризначенці. Тоді загинули 9 турецьких активістів.

Напруження між Ізраїлем і Туреччиною відновилось після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та початку наземної операції ЦАХАЛ в секторі Гази.

25 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю і назвав бойовиків ХАМАС «визволителями». Він заявив, що «ХАМАС — це не терористична організація, а визвольна група борців, яка захищає свої землі та громадян». Ердоган додав, що Туреччина готова стати гарантом палестинської сторони, він запросив країни організувати Міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію.

28 жовтня Ізраїль оголосив, що відкликає всіх своїх послів з Туреччини через слова Ердогана про те, що готовий оголосити Заходу та Ізраїлю релігійну війну через «різанину», яка триває в секторі Гази. Тоді Ердоган акцентував, що ця територія колись належала Туреччині. 4 листопада Туреччина заявила, що відкликає свого посла в Тель-Авіві.