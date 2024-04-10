В Італії через вибух на гідроелектростанції загинули четверо людей

На півночі Італії стався вибух на гідроелектростанції — під водою на заводі на озері Сувіана. Загинули чотири людини, ще кількох вважають зниклими безвісти.

Про це пише BBC.

На восьмому поверсі заводу (30 метрів під водою) вибухнула турбіна, спричинивши пожежу і затоплення поверху нижче.

Мер сусіднього міста Камуньяно повідомив італійському агентству Ansa, що, ймовірно, пожежа спалахнула під час ремонтних робіт. Кілька людей отримали серйозні опіки після вибуху, їх госпіталізували до найближчих лікарень гелікоптером. Двох чоловіків доставили до відділення інтенсивної терапії.

Дайвер, який брав участь у пошуково-рятувальній операції, розказав італійській газеті La Repubblica, що він занурився до сьомого поверху під водою, але не зміг дістатися до трьох людей, які опинилися нижче.

Мер Болоньї Маттео Лепоре побував на місці події і сказав, що умови для рятувальників на десятках метрів під водою були «справді складними». Він зазначив, що це одна з найгірших трагедій на виробництві в новітній історії Італії.

У прокуратурі Болоньї заявили, що розпочнуть розслідування інциденту, коли завод буде безпечним, а зниклих безвісти знайдуть.

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила підтримку і співчуття сімʼям загиблих і постраждалих, а також подякувала пожежникам і рятувальникам, які працюють на місці подій.

Вибух на заводі посилив занепокоєння профспілок щодо безпеки на робочому місці в Італії.