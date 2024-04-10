Дві третини знищених російських танків ― заслуга FPV-дронів. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 9 квітня

Матеріал про те, як українці тримають фронт в умовах відсутності військової допомоги США, вийшов на Foreign Policy. Здебільшого його присвячено дронам, які успішно атакують важку російську техніку. За свідченням представника НАТО, дві третини російських танків, які в останні місяці ЗСУ знищили біля лінії зіткнення, знищено саме FPV-дронами. Якщо знешкодження російської бронетехніки продовжиться в такому ж темпі, пише видання, невдовзі українці наблизяться до паритету за кількістю танків із росіянами, що значно ускладнить імовірні майбутні наступальні операції окупантів.

Безумовно, дрони мають чимало недоліків. Вони можуть не долетіти, вибухнути в повітрі, або не вибухнути при зіткненні. На відміну від артилерійських снарядів, які просто є летючою бомбою, дрони вразливі до електромагнітних перешкод. Для успішного управління ними потрібно мати чимало навичок ― і танки зазвичай можуть підбити лише досвідчені пілоти дронів. Також їхній радіус дії ― до 10 кілометрів ― робить їх зброєю відносно близького бою. «Порівняти [дрон] з артилерією це як пістолет порівняти з автоматом Калашникова», ― пояснив виданню офіцер української армії. Мовляв, за необхідності можна обійтись і ним ― але краще мати вибір.

Українська практика застосування дронів уже змінила підходи США до цього виду зброї. Від дорогих і високоточних моделей вони перейшли до дешевих, які можна виробляти масово. І ще в американській армії усвідомлюють, що розроблені зараз безпілотники вже за кілька років можуть стати металобрухтом ― настільки швидко змінюються технології у цій сфері, пише видання.

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