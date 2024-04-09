«Схеми» знайшли російське громадянство у судді ліквідованого ОАСК Аріни Літвінової

Журналісти проєкту «Схеми» знайшли у судді Окружного адмінсуду Києва Аріни Літвінової громадянство рф, яке вона набула у 2002 році. На той час Літвінова вже три роки як працювала у Вищому арбітражному суді України.

Попри ліквідацію Окружного адмінсуду Києва, його судді в очікуванні перекваліфікації продовжують зберігати суддівський статус та отримувати зарплату. Аріна Літвінова, відповідно до декларації за 2023 рік, отримала 1,6 млн грн зарплати.

Відповідно до порталу «Госуслуги», який надає інформацію щодо чинності документів, станом на квітень 2024 року російський паспорт на імʼя Аріни Літвінової значиться серед недійсних, оскільки вона не замінила його на новий після досягнення 45-річчя у 2022 році. Але неотримання нових документів не означає втрати російського громадянства.

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти знайшли анкету судді Літвінової, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Літвінова відповіла: «Ні».

На запитання «Схем» про російське громадянство Аріна Літвінова коротко відповіла: «Це якась провокація», і поклала слухавку. На подальші телефонні дзвінки та повідомлення суддя не відповіла.