Українського активіста Сергія Цигіпу етапували з окупованого Криму до росії

Українського письменника і журналіста Сергія Цигіпу, якого росіяни незаконно засудили до 13 років колонії, 8 квітня етапували із Сімферопольського СІЗО № 2 до росії. Наразі його місце перебування невідоме.

Про це виданню ZMINA повідомила його дружина й активістка Олена Цигіпа.

За словами жінки, про вивезення чоловіка з території окупованого Криму їй стало відомо сьогодні.

«Я щойно дізналася від адвоката про те, що Сергія відправили вчора до росії. Ми поки що не знаємо, куди саме його етапували. Не розумію, як таке може бути, щоб перед переміщенням людини попередньо не повідомити його адвоката і родину. Щоб вони не знали, в яке місто та в яку колонію його етапували. Але в країні, де панує беззаконня, можливо все», — зазначає Олена Цигіпа.

Незадовго до цього вона отримала від Сергія листа, у якому він писав, що морально готовий до етапування, і просив, щоб вона не засмучувалася. Також він передавав привіт усім рідним, друзям і знайомим.