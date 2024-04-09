TikTok працює над застосунком для обміну фотографіями

Соціальна мережа TikTok запускає застосунок для обміну фотографіями, який може називатися TikTok Notes.

Про це повідомляє TechCrunch.

Протягом останніх кількох днів користувачі TikTok отримували спливаючі сповіщення про новий застосунок TikTok Notes для обміну фотографіями.

У сповіщенні йдеться, що незабаром TikTok запускає «нову програму для публікацій фотографій» під назвою TikTok Notes, а вже опубліковані у TikTok фото-пости людей зʼявляться у тій програмі. Користувачі також можуть вимкнути це налаштування, аби їхні дописи з TikTok не потрапили до нового застосунку.

У коментарі виданню TechCrunch представник TikTok підтвердив, що компанія працює над застосунком, але зазначив, що поки він недоступний.

«У рамках нашої постійної відданості інноваціям у TikTok ми шукаємо способи надати нашій спільноті можливість створювати та ділитися своєю творчістю через фотографії та текст у спеціальному просторі для цих форматів», — сказав він.

Минулого місяця у файлі TikTok APK — форматі файлу, який можна встановити на Android — знайшли код і мову, які свідчать про те, що компанія працює над програмою для обміну фотографіями під назвою TikTok Photos.

Однак сповіщення, які останнім часом приходять користувачам TikTok, показують, що майбутній застосунок може мати інакшу назву.

TikTok і Meta запекло конкурують за першість у просторі соціальних мереж. Тоді як перша платформа намагається створити конкурента Instagram, Meta випустила вертикальний відеоплеєр для Facebook.

TikTok також експериментує з різними форматами, як-от півгодинні відео та навіть текстові дописи на кшталт X і Threads.