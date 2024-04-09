Розвідка Канади заявила про втручання Китаю у вибори в 2019 і 2021 роках

Служба розвідки й безпеки Канади зʼясувала, що Китай два рази втручався в парламентські вибори в Канаді — у 2019 і 2021 роках.

Про це пише Reuters.

За даними розвідки, іноземне втручання з боку Пекіну мало прагматичний характер і мало за мету підтримувати тих, хто вважається прокитайськими політиками або нейтральними в питаннях, що цікавлять уряд КНР.

Офіційно Китай заперечує своє втручання в політику Канади.

Канадські консерватори вважають, що уряд премʼєра Джастіна Трюдо робить недостатньо для боротьби з китайським втручанням. Консерватори займають більш жорстку позицію щодо Китаю, ніж ліберали, і у своїй передвиборчій програмі у 2021 році вони засудили поводження Пекіну з його уйгурською меншиною та обіцяли заборонити китайському мобільному гіганту Huawei доступ до мережі 5G.

Законодавиця від соціал-демократичної Нової демократичної партія Канади поділилася з розслідуванням, що коли вона почала критикувати політику Пекіну щодо Гонконгу, її перестали запрошувати на заходи, які проводить політично впливова етнічна китайська спільнота.

У Канаді живуть приблизно 1,7 мільйона людей китайського походження, а це майже 5% від усього населення.