З вівторка почнуться найскладніші два тижні в карʼєрі Майка Джонсона ― через Україну. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 8 квітня

Палата представників американського Конгресу з 9 квітня відновлює роботу ― і очікується, що протягом наступних двох тижнів конгресмени таки ухвалять рішення щодо виділення пакету військової допомоги Україні від США. Обіцяні Білим домом $60 мільярдів із жовтня «застрягли» в американському Конгресі через небажання частини республіканців надавати Києву зброю на тих же умовах, що й раніше. Це призвело до ослаблення позиції України у війні з росією, ряду проблем на фронті ― й активної критики спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона з боку демократів, американського суспільства й десятків лідерів західних держав. Він публічно пообіцяв зробити все, щоб пакет допомоги Україні було прийнято якнайшвидше ― і цій обіцянці присвячено матеріал у The Washington Post. Зокрема тому, в наскільки складній ситуації зараз перебуває Джонсон.

Рішучості спікера заважає той факт, що супротивники допомоги Україні з-поміж республіканців обіцяють одразу ж виставити на голосування питання недовіри Джонсону ― щойно він винесе на голосування проєкт, у якому йтиметься про виділення Києву зброї. Зокрема, цим погрожує радикальна трампістка Мерджорі Тейлор Грін. Не ставити на голосування законопроєкт про допомогу Джонсон теж не може, інакше накличе на себе активну критику більшості конгресменів-республіканців та демократів ― і зрештою, він пообіцяв не зволікати з цим питанням. Конгресмени-демократи можуть його захистити від звільнення, однак це значно погіршить і так складні стосунки між ним та іншими республіканцями. Словом, у Джонсона немає простих опцій забезпечити допомогу Україні ― і немає опції цього не зробити. Тож, підсумовує видання, конгресмени-республіканці зʼїжджаються до Вашингтону з великодніх канікул із відчуттям того, що їхня партія стає все менш контрольованою й здатною на плідну роботу.

Також варті уваги текстовий та відеорепортажі американського телеканалу CBS про жертви мін серед українських цивільних і про лікарів, які рятують кінцівки, а часом і життя людей, а ще матеріал The New York Times про життя в колись звільнених від росіян, а тепер прифронтових українських селах, фоторепортаж Radio Liberty про те, як зараз виглядають зруйновані в 2022-му українські села, і текст Le Monde про розвиток українських засобів РЕБ.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]