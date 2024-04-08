США, Британія і Австралія хочуть залучили Японію до угоди AUKUS щодо стримування Китаю

Велика Британія, США й Австралія розглядають можливість співпраці з Японією в рамках пакту безпеки AUKUS.

Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, опублікованій 8 квітня на сайті Пентагону.

«Перший стовп» пакту Pillar I призначений для доставки атомних ударних підводних човнів до Австралії. У заяві не йдеться про те, що Японія буде залучена до цієї частини угоди.

«Другий стовп» Pillar II зосереджений на наданні розширених можливостей і обміну технологіями в ряді областей, включаючи квантові обчислення, підводні, гіперзвукові й кібертехнології, а також штучний інтелект.

«Визнаючи сильні сторони Японії і її тісні двосторонні оборонні партнерства з усіма трьома країнами, ми розглядаємо можливість співпраці з Японією над проєктами передових можливостей AUKUS Pillar II», — зазначається в заяві.

У повідомленні підкреслили, що країни AUKUS давно прагнуть залучити до «другого стовпа» інші держави.

«Партнери AUKUS розробили принципи й моделі додаткового залучення партнерів до окремих проєктів Pillar II і у 2024 році проведуть консультації з потенційними партнерами щодо сфер, в яких вони можуть зробити свій внесок і отримати вигоду від цієї історичної роботи», — наголосили в заяві.