У Spotify штучний інтелект створюватиме плейлісти за текстовими підказками

Стримінговий музичний сервіс Spotify запускає нову функцію на основі штучного інтелекту — AI Playlist, яка створюватиме плейлісти за текстовими підказками користувача.

Про це повідомили у Spotify.

Створити новий плейліст за допомогою нової опції AI Playlist доволі просто — для цього необхідно лише ввести запит або ідею для нього, це може бути що завгодно: «сумна музика для малювання вмираючих квіток», «треки для дівочої вечірки», «плейліст, який змусить мене відчути себе головним героєм» або «треки для верхової їзди на заході сонця», — пропонують у Spotify.

У текстових підказках для створення плейліста можна зазначати різні місця, тварин, дії, героїв фільмів, кольори, навіть емодзі. Однак найкращі плейлісти виходять тоді, коли запити містять жанри, настрої, виконавців та десятиліття, зазначають у Spotify.

Щоб скористатися опцією AI Playlist, треба буде спершу перейти у мобільний застосунок Spotify і обрати «Моя бібліотека».

Далі потрібно торкнутися кнопки «+» у верхньому правому куті та обрати AI Playlist.

Після цього застосунок запропонує різні текстові підказки для генерації плейліста — можна вибрати одну з них або ввести власну.

Spotify запропонує кілька треків, які відповідають запиту. Зі згенерованого плейліста можна видаляти пісні та додавати будь-які зауваження, наприклад «більше поп-музики» чи «нехай плейліст буде більш веселим».

Далі треба буде натиснути «Створити», і новий плеліст автоматично збережеться у бібліотеці користувача.

Оскільки це абсолютно новий інструмент, він досі працює в бета-версії. Поки він доступний для користувачів Spotify Premium на пристроях Android та iOS лише у Великій Британії та Австралії. У Spotify зазначають, що розробники продовжують удосконалювати опцію та ширше розгортати її.