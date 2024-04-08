Через «Дію» знову можна подати заявку на ВПО. Тепер за всю родину одразу

У застосунок «Дія» повернулась послуга «Допомога для ВПО». Мінцифри доопрацювало її разом з Міністерством соцполітики.

Про це 8 квітня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Послуга з оформлення довідки ВПО для отримання допомоги не була доступна в «Дії» з 1 листопада минулого року.

Її оновили — якщо раніше кожен подавав заяву за себе, то тепер можна зареєструвати одну заяву на всю сімʼю.

Також тепер можна оформити виплати на дітей ВПО, які народилися після переїзду сімʼї — дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження, нічого додатково вводити не треба.

Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в «Дії», а гроші — на картці «єПідтримка». Сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО.

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно оновити застосунок «Дія».