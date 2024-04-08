«Відсидітися нікому не вдасться». Командувач Сухопутних військ закликав мобілізуватися і припинити дискредитацію ТЦК

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав суспільство припинити цькування працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На його думку, російська пропаганда підірвала довіру до ТЦК через поширення великої кількості провокативних відео, що врешті призвело не тільки до дискредитації працівників, а й до порушення їхніх прав, зокрема побиття.

«Сьогодні більшість працівників ТЦК — це вчорашні воїни, якими всі захоплювались і пишались. Що сталося? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо», — наголосив Павлюк.

Він визнав, що система територіальних центрів комплектування неідеальна, тому над її вдосконаленням працюють, а правоохоронці оперативно реагують на всі випадки перевищення повноважень.

Миритися з порушенням прав цивільних не будуть, наголосив командувач Сухопутних військ, однак додав, що порушувати права військових теж не дозволять.

Тож Павлюк закликав українців усвідомити, що «відсидітися нікому не вдасться».

«Приєднуйтесь до лав ЗСУ. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього. Наша сила в єдності! Іншого варіанту немає», — підсумував він.