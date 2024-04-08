Ватикан оприлюднив оновлену декларацію про гідність. Там засудили евтаназію, гендерну теорію та сурогатне материнство

Найвищий доктринальний офіс Ватикану опублікував 20-сторінкову декларацію Dignitas Infinita («Нескінченна гідність») на тему людської гідності. У документі, над яким працювали пʼять років, описана позиція щодо «моральних проблем», включаючи гендерну ідеологію та сурогатне материнство. Про це повідомляє Vatican News.

У запропонованому переліку, який не подається як вичерпний, серед порушень людської гідності, поряд з абортами, евтаназією та сурогатним материнством зʼявляються війна, трагедія бідності та драма мігрантів, а також торгівля людьми.

Перелік порушень

У декларації подається перелік «деяких серйозних порушень людської гідності», тобто «все те, що спрямоване проти самого життя, наприклад, всі види вбивств, геноцид, аборт, евтаназія і добровільне самогубство»; а також «все те, що порушує цілісність людини, наприклад, калічення, тілесні та моральні тортури, психологічний примус».

І «все, що ображає людську гідність, як-то нелюдські умови життя, свавільне увʼязнення, депортація, рабство, проституція, торгівля жінками та молоддю, або також ганебні умови праці, за яких до працівників ставляться, як до простого інструмента отримання прибутку, а не як до вільних і відповідальних осіб». Також згадується смертна кара, яка «порушує невідʼємну гідність кожної людської особи, незалежно від будь-яких обставин».

Аборт і сурогатне материнство

Далі йде чітке засудження абортів: «з усіх злочинів, які людина може вчинити проти життя, штучний аборт має особливості, які роблять його особливо серйозним і гідним осуду».

Також рішуче засуджується сурогатне материнство, «через яке дитина, наділена безмірною гідністю, стає просто предметом», це практика, «яка серйозно порушує гідність жінки і дитини... заснована на матеріальній скруті матері. Дитина завжди є даром і ніколи не може бути предметом контракту». Далі в переліку згадується евтаназія й асистоване самогубство.

Гендерна теорія

У цьому розділі Ватикан повторив свою відмову від «гендерної теорії» та зміни статі, оскільки «Бог створив чоловіка і жінку біологічно різними, і люди не повинні заграватися у Бога, змінюючи стать».

Бідність, війна, торгівля людьми

Тут згадується про війну, як про «трагедію, щозаперечує людську гідність» і «завжди є “поразкою людства”». Також йдеться про «страждання мігрантів», чиї «життя поставлені під загрозу через те, що вони більше не мають засобів для створення сімʼї, роботи чи життя». Далі документ зупиняється на «торгівлі людьми», яка набуває «трагічних вимірів» і визначається як «огидна діяльність, ганьба для наших суспільств, що називають себе цивілізованими», закликаючи «експлуататорів і клієнтів» до іспиту сумління. Також декларація закликає до боротьби з такими явищами, як «торгівля людськими органами і тканинами, сексуальна експлуатація дітей, рабська праця, включаючи проституцію, незаконний обіг наркотиків і зброї, тероризм і міжнародна організована злочинність». В цей розділ додали й дискримінацію жінок і насильство проти них, зокрема «примус до аборту», «практику полігамії» та «фемініцид».

Цифрове насильство

Перелік завершується оглядом «цифрового насильства», вказуючи на «нові форми насильства, що поширюються через соціальні мережі, наприклад кібербулінг», а також «поширення порнографії та експлуатацію людей із сексуальною метою або через азартні ігри» в інтернеті. Декларація закінчується закликом «поставити повагу до гідності людської особи за будь-яких обставин в основу зусиль на користь загального блага та в основу кожної правової системи».