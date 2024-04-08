Суд ООН почав розгляд позову Нікарагуа проти Німеччини у справі про геноцид

Міжнародний суд ООН у Гаазі почав попередній розгляд скарги Нікарагуа проти Німеччини, у якій вимагають заборони Берліну надавати військову та іншу підтримку Ізраїлю, бо це «сприяє геноциду та порушує гуманітарне право». Про це повідомляє AP.

Нікарагуа наполягає, що Німеччина, надаючи Ізраїлю політичну, фінансову та військову підтримку, «сприяє скоєнню геноциду та не виконує своє зобов’язання робити усе можливе для недопущення геноциду».

Ізраїль відкидає твердження про те, що дії Армії оборони Ізраїлю у секторі Гази в рамках операції проти ХАМАС можна прирівняти до геноциду.

«Німеччина не порушувала ані Конвенцію про запобігання геноциду, ані міжнародного гуманітарного права, і ми детально пояснимо це перед Міжнародним судом», — заявив речник МЗС Німеччини Себастьян Фішер.

Нікарагуа просить Суд застосувати так звані тимчасові заходи на час повноцінного розгляду справи та хоче заборонити Німеччині надавати подальшу допомогу Ізраїлю, зокрема військову.

Рішення про тимчасові заходи суд може ухвалити за кілька тижнів, але повний розгляд міждержавних скарг триває роками.