У будинку мера французького міста Аваллон знайшли 70 кг канабісу

У будинку мера французького міста Аваллон Джаміли Хабсауї жандарми знайшли щонайменше 70 кг канабісу. Жінку заарештували.

Про це повідомляє BFMTV.

Загалом правоохоронці заарештували сімох осіб, зокрема двох братів політикині.

У BFMTV зазначили, що обшуки проходили в межах операції із зачистки міста і попереднього розслідування справи про торгівлю наркотиками. Основною метою рейду був один з братів мера, також відомий у сфері наркоторгівлі.

За інформацією журналістів, канабіс виявили в прибудові до будинку мера. Обшуки пройшли також в одній аптеці та в приміщенні мерії. За підсумками всіх обшуків вилучили також майже кілограм кокаїну, €7 тисяч готівкою та 20 золотих злитків.

Наразі слідство намагається з’ясувати, чи знала мер, що на її подвірʼї зберігають наркотики.