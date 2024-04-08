Телескоп «Хаббл» побачив спіральну галактику, приховану в темній хмарі

Космічний телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику IC 4633, розташовану на відстані 100 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Апуса.

Про це пише Європейське космічне агентство.

У галактиці відбувається активне зореутворення, а ще там є активне галактичне ядро. Хоча IC 4633 нахилена здебільшого до Землі, її частина прихована смугою темного пилу.

ESA / Hubble / NASA

Темна туманність є частиною області зореутворення Хамелеон, яка розташована приблизно за 500 світлових років від нас, у сусідній частині галактики Чумацький Шлях.

На видимій частині галактики астрономи побачили диск, який складається з багатьох щільно закручених спіральних рукавів. Зліва на зображенні видно сяйливі плями зореутворення. Вся права сторона й частина центру закриті великою хмарою темно-сірого газу.