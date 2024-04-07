В Антарктиді зафіксували світовий рекорд стрибка температури

Учені дослідницької станції Concordia на Східноантарктичному плато зафіксували найбільший стрибок температури, який коли-небудь вимірювали на Землі — 18 березня 2022 року температура там піднялася на 38,5 °C вище середнього сезонного значення. Це стало світовим рекордом.

Дослідження опублікували тільки зараз у Journal of Climate після кількох років аналізу.

Рекордний стрибок температури у найхолоднішому місці на планеті здивував полярних дослідників — і викликав тривогу. Полюсні вітри, які раніше мало проникали в атмосферу над холодним континентом, тепер несуть багато теплого вологого повітря з нижчих широт, включаючи Австралію, вглиб Антарктиди, що і стало причиною «спеки» поблизу станції Concordia.

Протягом останніх двох років науковці отримували дедалі більше спостережень про метеорологічні аномалії на континенті: льодовики втрачають масу зі швидкістю, яка тільки зростає, рівень морського льоду, який плаває в океанах навколо континенту, різко впав.

У досліджені вчені дійшли висновку, що відбувся «різкий критичний перехід» у кліматі Антарктиди. Це може мати наслідки для екосистем самого континенту і для глобальної кліматичної системи.

Темні води на полюсах, які раніше ховалися під льодом, оголюються, і сонячне випромінювання більше не відбивається назад у космос — його натомість поглинає вода і нагріває тамтешні океани.

Серед загроз — затоплення прибережних територій, руйнування харчових ланцюгів, вимирання тварин, посилення глобального потепління.

Зараз континент наздоганяє Арктику, де наслідки глобального потепління досі залишалися найсильнішими на планеті. Арктика нагрівається в чотири рази швидше, ніж решта планети. Наразі й Антарктика почала нагріватись удвічі швидше, ніж планета загалом.