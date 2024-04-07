Ілон Маск заявив, що Tesla представить роботаксі в серпні

Генеральний директор Tesla Ілон Маск анонсував демонстрацію свого роботаксі на 8 серпня 2024 року.

Про це він написав у X.

Оголошення Ілон Маск зробив у той день, коли агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Tesla скасувала плани зі створення бюджетного електромобіля, який, як стверджується, мав коштувати приблизно $25 тисяч.

Ілон Маск сказав співробітникам, що замість створення доступного електромобіля прагне зосередити увагу Tesla на автономній машині, яка перетворить інші транспортні засоби на застарілі.

Ще пʼять років тому Ілон Маск анонсував, що компанія запустить службу роботаксі у 2020 році. І це дозволить людям здавати в оренду свої електрокари для поїздок: Tesla отримуватиме лише частину доходу, а гроші, що залишилися, мали би йти власнику автомобіля. Водночас тоді Ілон Маск визнавав, що не завжди встигає вчасно реалізувати проєкти.