Цукерберг уперше з 2020 року обігнав Маска в рейтингу найбагатших людей світу

Уперше з 2020 року засновник компанії Meta Марк Цукерберг став третьою найбагатшою людиною у світі, випередивши гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска. Про це пише Bloomberg.

Статки Маска цьогоріч скоротилися на $48,4 мільярда, а Цукерберга — збільшились на $58,9 мільярда.

Це вперше Цукерберг увірвався до трійки лідерів рейтингу найбагатших людей з 16 листопада 2020 року, коли його статки становили $105,6 мільярда, а статки Маска — $102,1 мільярда.

Нині капітал Маска становить $180,6 мільярда, а Цукерберга — $186,9 мільярда.

Маск опустився в рейтингу багатіїв після новин про те, що Tesla Inc. нібито скасувала плани щодо менш дорогого автомобіля. Це призвело до падіння акцій, хоча Маск заперечував цю інформацію.

Від початку року акції Tesla впали на 34%, зокрема через глобальне уповільнення попиту на електромобілі, зростання конкуренції в Китаї та проблеми з виробництвом у Німеччині. Тим часом Meta зросла на 49% завдяки високим квартальним прибуткам та ініціативам щодо штучного інтелекту.

Перше місце в рейтингу посів голова гіганта розкоші LVMH Бернар Арно зі статками $223,4 мільярда, а друге — засновник Amazon Джефф Безос із $207,3 мільярда.