Мексика зупинила дипвідносини з Еквадором через поліцейський штурм посольства країни

Мексика зупинила дипломатичні відносини з Еквадором після того, як поліція увірвалася до мексиканського посольства в місті Кіто, щоб заарештувати колишнього віцепрезидента Хорхе Гласа, який там отримав притулок.

Про це пише The Guardian.

Суд Еквадору засудив Гласа до тюремного строку за корупцію. Той на початку грудня минулого року попросив політичного притулку в Мексики і заявив про переслідування. Влада Еквадору просила дозволу в мексиканського посольство увійти в будівлю по Гласа ще минулого місяця, але схвальної відповідь не отримала.

«Поліція Еквадору силою увірвалася до нашого посольства і затримала колишнього віцепрезидента цієї країни, який є біженцем і просить притулку через переслідування та цькування, що їх зазнає», — заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Лідер Мексики назвав такі дії поліції Еквадору порушенням суверенітету. Міністерство закордонних справ Мексики повідомило, що кілька дипломатів отримали травми під час штурму. Дипломатичний персонал негайно залишить країну.

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що не дозволить жодному «злочинцю залишатися на волі».