Сервіси ПриватБанку припинять роботу на ніч

Уночі проти 6 квітня ПриватБанк призупинить роботу — не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування і POS-термінали банку. Також не вдасться провести операції з картками.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Сервіси ПриватБанку будуть тимчасово недоступні з 00:05 і до 07:05. Причина — планові регламентні роботи процесингового центру.

У пресслужбі пояснюють, що регламентні роботи потрібні, щоб збільшити потужності та посилити безпеку обробки операцій із платіжними картками.

«Як завжди, регламентні роботи ми робимо в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у цей період ви запланували оплати картками, радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин», — порадив банк.