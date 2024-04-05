Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір іде у відставку — балотуватиметься у президенти

Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір оголосила про свою відставку — тепер вона планує балотуватися у президенти. В Ісландії ця посада здебільшого церемоніальна.

Про це пише Reuters.

«Деякий час тому я вирішила не балотуватися на наступних парламентських виборах. Водночас у мене досі є велике бажання продовжувати пропонувати свої послуги ісландському суспільству», — сказала Якобсдоттір.

Getty Images

Катрін Якобсдоттір працює премʼєр-міністром з 30 листопада 2017 року та очолює ліву політичну партію «Ліво-зеленого руху». Уперше до парламенту її обрали у 2007 році, з 2009 до 2013 року вона очолювала Міністерство освіти, науки і культури та Міністерство з питань співробітництва з країнами Північної Європи. Головою партії «Ліво-зеленого руху» Якобсдоттір обрали у 2013 році.

Якобсдоттір вважає, що її уряд досяг значного прогресу в боротьбі з викликами, зокрема з наслідками виверження вулканів, які призвели до евакуації тисяч людей і тиску на економіку, і що Ісландія стоїть на більш міцній основі, ніж кілька місяців тому.

В Ісландії вибори нового президента відбудуться 1 червня. Зараз цю посаду обіймає Гвюдні Торлаціус. Президента обирають прямим таємним голосуванням кожні чотири роки.