СБУ повідомила про підозру в державній зраді «політексперту» з телеканалів Медведчука

Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра, який переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини. Фігурант був частим гостем на телеканалах Медведчука, а у 2020 році виїхав до Москви.

За матеріалами СБУ, в червні 2023 року Шпір уже отримав заочно 10 років тюрми з конфіскацією майна. Але зібрані докази нових злочинів передбачають суворіше покарання.

Кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

На початку повномасштабного вторгнення рф Шпір став одним з основних рупорів Кремля і публічно підтримав путіна. А після захоплення Херсону його призначили так званим заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій у місцевій окупаційній адміністрації.

Встановлено, що саме він санкціонував підрив вежі українських операторів мобільного зв’язку і телерадіомовлення, коли росіяни тікали з правобережжя.